Черчесов назвал причины успеха матча против «Монако»

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил причины успеха своей команды во встрече второго тура Лиги Европы с «Монако».

Российский специалист отметил, что в его коллективе знали о возможности соперника прибавить в темпе после перерыва, однако важным моментом была готовность к контратакам в любой ситуации. «Вытерпеть, забить и победить нам помог в первую очередь командный дух. Во-вторых, удачно вошли в игру футболисты, вышедшие на замены», – подытожил четвертьфиналист домашнего ЧМ-2018 в послематчевом интервью.

«Ференцварош» выиграл гостевой матч на стадионе «Луи II» с минимальным счетом, одержав вторую победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы и выйдя на чистое первое место в своём квартете. Другими коллективами в этой четвёрке являются «Црвена Звезда» и «Трабзонспор».

