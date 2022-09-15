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Лига Европы

Черчесов назвал причины успеха матча против «Монако»

 
15 Сентября 2022 • 23:47 Комментировать
Монако
0:1
Ференцварош
окончен

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов объяснил причины успеха своей команды во встрече второго тура Лиги Европы с «Монако».

Российский специалист отметил, что в его коллективе знали о возможности соперника прибавить в темпе после перерыва, однако важным моментом была готовность к контратакам в любой ситуации. «Вытерпеть, забить и победить нам помог в первую очередь командный дух. Во-вторых, удачно вошли в игру футболисты, вышедшие на замены», – подытожил четвертьфиналист домашнего ЧМ-2018 в послематчевом интервью.

«Ференцварош» выиграл гостевой матч на стадионе «Луи II» с минимальным счетом, одержав вторую победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы и выйдя на чистое первое место в своём квартете. Другими коллективами в этой четвёрке являются «Црвена Звезда» и «Трабзонспор».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ференцварош Лига Европы Станислав Черчесов
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