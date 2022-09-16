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Лига Европы

Кержаков — о победе «Ференцвароша» над «Монако»: «Видна рука Черчесова»

 
16 Сентября 2022 • 15:18 Комментировать
Монако
0:1
Ференцварош
окончен

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков прокомментировал победу «Ференцвароша» над «Монако» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Напомним, руководит венгерского командой бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

По мнению Кержакова, «Ференцварош» одержал заслуженную победу над сильным соперником на его поле, благодаря качественной работе российского специалиста.  

«Очень хорошо и целостно сыграл «Ференцварош». Была понятна идея на этот матч. Видна рука Станислава Саламовича — игроки очень дисциплинированны, особенно в работе без мяча. Выждали, дождались шанса и забили гол», — приводит слова Кержакова «Чемпионат».

После двух сыгранных матчей «Ференцварош» возглавляет турнирную таблицу группы H, имея в своём активе шесть набранных очков. Далее с тремя баллами идут «Трабзонспор» и «Монако», а замыкает таблицу «Црвена Звезда», не набравшая пока ни одного очка.
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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ференцварош Александр Кержаков Станислав Черчесов
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