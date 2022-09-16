Черчесов назвал условие удачного выступления в Лиге Европы

Российский наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов назвал условия, при которых участие его подопечных в Лиге Европы будет считаться удачным.

«Сегодня мы, конечно, одержали очень важную победу, набрав важные 3 очка, но это лишь шаг к нашим целям. Успешным мы сможем считать свое выступление в турнире только в том случае, если пройдем путь до конца и привезем трофей в Будапешт», – рассказал тренер после успешной поездки в гости к «Монако» изданию Origo Sport.

Отметим, что после гостевого успеха в княжестве подопечные Станислава Саламовича поднялись на чистую первую строчку в группе.

Финал Лиги Европы 2022/2023 пройдет 31 мая следующего года в венгерской столице, что не может не влиять на мотивацию «Ференцвароша», который является действующим чемпионом страны.