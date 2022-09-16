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Лига Европы

Сёмин поздравил Черчесова с победой над «Монако»

 
16 Сентября 2022 • 10:40 Комментировать
Монако
0:1
Ференцварош
окончен

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об игре венгерского «Ференцвароша» в матче групповой стадии Лиги Европы против «Монако». Подопечные Станислава Черчесова победили французский клуб со счетом 1:0.

«Поздравляю Черчесова с победой! Провели хороший матч, выбрали правильную тактику. Если бы «Ференцварош» так же играл с «Карабахом», они играли бы в ЛЧ», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

После двух проведенных туров «Ференцварош» набрал шесть очков и занимает первое место в квартете Н. В следующем матче ЛЕ венгерская команда встретится с белградской «Црвеной Звездой».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ференцварош Юрий Сёмин Станислав Черчесов
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