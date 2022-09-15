Головин - в заявке «Монако» на матч с командой Черчесова

Тренерский штаб «Монако» определился с заявкой команды на предстоящий матч второго тура групповой стадии Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша», главным тренером которого является экс-рулевой национальной сборной России Станислав Черчесов.

Как информирует пресс-служба монегасков, в заявочный лист клуба был включен российский полузащитник Александр Головин. Всего в этом списке фигурируют фамилии 24 футболистов.

Поединок между «Монако» и «Ференцварошем» состоится на стадионе «Луи II» сегодня, 15 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.