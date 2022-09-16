Агент Головина — о неудаче «Монако» в матче с «Ференцварошем»: «Дело не в Станиславе Саламовиче, любое поражение неприятно»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал поражение монегасков от «Ференцвароша» (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Напомним, что руководит венгерской командой бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

По словам агента, факт присутствия Черчесова на тренерской скамье «Ференцвароша» никак не сказался на восприятии этого результата стороной российского футболиста.

«Дело не в Станиславе Саламовиче. Любое поражение неприятно.

Удалось ли Головину пообщаться с Черчесовым? Да, хорошие впечатления, давно не виделись», — приводит слова Клюева «РБ Спорт»,

Свой следующий матч в рамках группового этапа Лиги Европы «Монако» проведёт 6 октября против турецкого «Трабзонспора». Начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.