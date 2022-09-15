Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Ференцварош» вырвал победу в концовке матча с «Монако»

 
15 Сентября 2022 • 21:39 Комментировать
Монако
0:1
Ференцварош
окончен

«Монако» и «Ференцварош» провели равный упорный матч в Лиге Европы. В середине первого тайма Токмак Нгуэн открыл счет в матче, но судья зафиксировал спорный офсайд. Соперники постоянно обменивались неплохими моментами. Александр Головин не смог переиграть голкипера, а позже пробил мимо. На 80-й минуте Балинт Вечеи забил за гостей с рикошетом от защитника, а голкипер едва-едва не выручил - 0:1.

Протокол игры  
Монако0:1Ференцварош
  80'Вечеи Балинт (0:1)
Нюбель АлександрДисаси АксельСарр Маланг 81' (Боаду Мирон ( 81') Бадьяшиль БенуаСкардовелли Вандерсон 46' (Агилар Рубен ( 46') Кайо ЭнрикеФофана ЮссуфКамара Мохамед VIIГоловин Александр 73' (Якобс Исмаил ( 73') Дьятта Крепен 46' (Аклиоче Махнес ( 46') Бен-Йеддер Виссам 65' (Эмболо Брель ( 65'  77')
Запасные: Желсон МартиньшМагасса СунгутуМинамино ТакумиЛукас ЖанМатазо ЭлиоДидийон ТомасОку Иллан
Дибус ДенешУинго ГенриМмаэ СамиКнустер МатсБотка ЭндреЛедуни АиссаБешич Мухамед  69' 69' (Вечеи Балинт ( 69') Нгуэн Токмак 64' (Гояк Амер ( 64') Захариассен КристофферМмаэ Райан 64' (Боли Франк ( 64') Траоре Адама VII
Запасные: Эсити АндерсонМерсье КсавьеМаркиньос VIОри ЛевентеПаска ЛорандБогдан Адам
15 сентября. Стадион "Луи II".

Видео

Незасчитанный гол Нгуена (видео). Лига Европы. Футбол
Незасчитанный гол Нгуена (видео). Лига Европы. Футбол
Головин упускает хороший шанс открыть счет (видео). Лига Европы. Футбол
Головин упускает хороший шанс открыть счет (видео). Лига Европы. Футбол
0:1. Гол Балинта Вечея (видео). Лига Европы. Футбол
0:1. Гол Балинта Вечея (видео). Лига Европы. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Лига Европы. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Лига Европы. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Ференцварош
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Олимпиакос 0:3 Фрайбург 3.00 3.35 2.40
окончен Трабзонспор 2:1 Црвена Звезда 2.35 3.40 3.05
окончен Фейеноорд 6:0 Штурм
окончен Карабах 3:0 Нант 2.50 3.35 2.90
окончен Реал Сосьедад 2:1 Омония 1.19 6.70 18.00
окончен Митьюлланд 5:1 Лацио
окончен Монако 0:1 Ференцварош 1.48 4.75 7.20
окончен Шериф 0:2 Манчестер Юнайтед 11.00 5.80 1.27
Идет 37 минута Будё-Глимт 0:0 Цюрих
Идет 37 минута Динамо Киев 0:1 АЕК Ларнака 1.76 3.75 4.80
Идет 37 минута Рома 0:0 ХИК 1.15 8.60 18.00
Идет 37 минута Брага 0:0 Унион Берлин 2.24 3.50 3.25
Идет 34 минута Ренн 0:0 Фенербахче 1.80 3.75 4.60
Идет 37 минута Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Мальмё 1.55 4.00 6.30
Идет 37 минута Бетис 1:0 Лудогорец 1.34 5.40 9.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Сентября
22:25 · Лига Европы
Роналду забил первый гол в Лиге Европы спустя почти 20 лет после дебюта в турнире
22:22 · Лига Европы
Тен Хаг прокомментировал первый гол Роналду в сезоне 1
22:04 · Лига Европы
«Фейеноорд» повторил рекорд самой крупной победы в Лиге Европы
21:53 · Лига Европы
Роналду получил одну из худших оценок в матче с «Шерифом», несмотря на гол 2
21:39 · Лига Европы
«Ференцварош» вырвал победу в концовке матча с «Монако»
21:38 · Лига Европы
«Карабах» устроил разгром «Нанту»
21:36 · Лига Европы
Голы Санчо и Роналду позволил «МЮ» переиграть «Шериф» 1
21:30 · Лига Европы
«Динамо» Киев - АЕК Ларнака: Динамо Киев - АЕК Ларнака - 0:1
21:29 · Лига Европы
Следующий гол для Роналду станет 700-м на клубном уровне в карьере
21:19 · Лига Европы
Эриксен - единственный игрок «Манчестер Юнайтед», который уже приезжал в Молдавию
20:39 · Лига Европы
Роналду забил первый гол в нынешнем сезоне 1
20:06 · Лига Европы
Тен Хаг прокомментировал решение выпустить Роналду в стартовом составе
19:21 · Лига Европы
Игрок «Манчестер Юнайтед» Фред ждёт сложный матч против «Шерифа»
19:15 · Лига Европы
«Карабах» - «Нант»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
19:15 · Лига Европы
«Шериф» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
Все новости
Рекомендуем