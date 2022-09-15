«Ференцварош» вырвал победу в концовке матча с «Монако»

«Монако» и «Ференцварош» провели равный упорный матч в Лиге Европы. В середине первого тайма Токмак Нгуэн открыл счет в матче, но судья зафиксировал спорный офсайд. Соперники постоянно обменивались неплохими моментами. Александр Головин не смог переиграть голкипера, а позже пробил мимо. На 80-й минуте Балинт Вечеи забил за гостей с рикошетом от защитника, а голкипер едва-едва не выручил - 0:1.
Протокол игры
|80'Вечеи Балинт (0:1)
Нюбель Александр•Дисаси Аксель•Сарр Маланг81' (Боаду Мирон (81') •Бадьяшиль Бенуа•Скардовелли Вандерсон46' (Агилар Рубен (46') •Кайо Энрике•Фофана Юссуф•Камара Мохамед VII•Головин Александр73' (Якобс Исмаил (73') •Дьятта Крепен46' (Аклиоче Махнес (46') •Бен-Йеддер Виссам65' (Эмболо Брель (65') 77'
Дибус Денеш•Уинго Генри•Ммаэ Сами•Кнустер Матс•Ботка Эндре•Ледуни Аисса•Бешич Мухамед 69'69' (Вечеи Балинт (69') •Нгуэн Токмак64' (Гояк Амер (64') •Захариассен Кристоффер•Ммаэ Райан64' (Боли Франк (64') •Траоре Адама VII
15 сентября. Стадион "Луи II".
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