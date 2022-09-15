«Ференцварош» вырвал победу в концовке матча с «Монако»

«Монако» и «Ференцварош» провели равный упорный матч в Лиге Европы. В середине первого тайма Токмак Нгуэн открыл счет в матче, но судья зафиксировал спорный офсайд. Соперники постоянно обменивались неплохими моментами. Александр Головин не смог переиграть голкипера, а позже пробил мимо. На 80-й минуте Балинт Вечеи забил за гостей с рикошетом от защитника, а голкипер едва-едва не выручил - 0:1.

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