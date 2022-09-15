Булыкин прокомментировал победу «Ференцвароша» Черчесова над «Монако»

Экс-форвард российской национальной команды Дмитрий Булыкин поделился мнением относительно неожиданной победы «Ференцвароша» Станислава Черчесова над «Монако» в Лиге Европы.

«Черчесов проделал огромную работу, поздравляю его. «Ференцварош» молодцы, бились до конца. Для клуба победа над «Монако» — это серьезный результат», – подытожил бывший игрок «Локомотива» в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Ференцварош» смог добыть гостевую победу над «Монако» с минимальным счетом благодаря мячу Балинта Вечеи на 79-й минуте. Подопечные экс-наставника сборной России с шестью баллами вышли на чистое первое место в своём квартете, опережая «Монако», «Трабзонспор» и «Црвену Звезду». В венгерском первенстве «Ференцварош» также лидирует со стопроцентным показателем после шести сыгранных матчей.

