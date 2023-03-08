«Бенфика» впервые с конца 60-х дважды подряд вышла в четвертьфинал европейского турнира

«Бенфика» снова расправилась с «Брюгге» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, более чем убедительно показав, что на данный момент она намного сильнее бельгийцев. Это позволило команде второй сезон кряду выйти в четвертьфинал европейского турнира, а такого с лиссабонцами не случалось со времен Эйсебио - в сезонах 1967/1968 и 1968/1969.

В прошлом сезоне команда остановилась именно в четвертьфинале Лиги чемпионов - проиграв первый матч «Ливерпулю» со счетом 1:3, португальцы сумели дать достойный бой в ответной игре на «Энфилде», которая закончилась голевой ничьей со счетом 3:3.