Рафа Силва — лучший игрок матча «Бенфика» - «Брюгге»

Нападающий «Бенфики» Рафа Силва стал лучшим игроком ответной встречи с «Брюгге» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В УЕФА заявили, что Силва отметился лишь одним забитым мячом, но его гол положил начало разгрому «Брюгге», игрок был очень эффективен, отлично контролировал темп матча и участвовал во многих комбинациях «Бенфики».

Напомним, первый поединок между командами завершился победой португальского клуба со счетом 2:0, во второй встрече «Бенфика» разгромила «Брюгге» 5:1.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов 29-летний Силва забил пять мячей и сделал один ассист в восьми матчах.