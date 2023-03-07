Наставник «Бенфики»: «Ждём, что «Брюгге» будет открываться»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов бельгийскому «Брюгге» предстоит титаническая задача - отыграться у португальской «Бенфики» после поражения со счетом 0:2 в первом матче. Наставник лиссабонцев Роджер Шмидт уверен в том, что соперник будет открываться и атаковать.

- Для нас все понятно. Мы выиграли в первом матче, и, если они желают пройти дальше, то должны атаковать. Рано или поздно они начнут делать это. Соответственно, мы готовимся к такому типу игры, - цитирует слова Шмидта BBC Sport.

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