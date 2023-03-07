Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Наставник «Бенфики»: «Ждём, что «Брюгге» будет открываться»

07 Марта 2023 • 22:29 Комментировать
Бенфика
...
Брюгге
1 1.41 X 5.10 2 8.00
Через 0 ч. 9 мин.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов бельгийскому «Брюгге» предстоит титаническая задача - отыграться у португальской «Бенфики» после поражения со счетом 0:2 в первом матче. Наставник лиссабонцев Роджер Шмидт уверен в том, что соперник будет открываться и атаковать.

- Для нас все понятно. Мы выиграли в первом матче, и, если они желают пройти дальше, то должны атаковать. Рано или поздно они начнут делать это. Соответственно, мы готовимся к такому типу игры, - цитирует слова Шмидта BBC Sport.

Следить за событиями игры между «Бенфикой» и «Брюгге» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Бенфика Роджер Шмидт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕНФИКА БРЮГГЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.03.23 в 23:00
Челси Челси
Боруссия Д Боруссия Д
1.95 3.60 4.00
Видео
07.03.23 в 23:00
Бенфика Бенфика
Брюгге Брюгге
1.49 4.40 7.20
Видео
08.03.23 в 23:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Милан Милан
1.98 3.50 4.00
Видео
08.03.23 в 23:00
Бавария Бавария
ПСЖ ПСЖ
1.73 4.20 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Марта
22:48 · Лига чемпионов
Мюллер: «В матче с «ПСЖ» у нас должно быть 11 капитанов»
22:38 · Лига чемпионов
Беллингем повторил достижение Трента в Лиге чемпионов
22:36 · Лига чемпионов
Поттер рассчитывает на Стерлинга
22:30 · Лига чемпионов
«Челси» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:30 · Лига чемпионов
«Бенфика» - «Брюгге»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:29 · Лига чемпионов
Наставник «Бенфики»: «Ждём, что «Брюгге» будет открываться»
22:28 · Лига чемпионов
Поттер: «Челси» способен переломить ситуацию в противостоянии с «Боруссией»
22:04 · Лига чемпионов
​«Тоттенхэм» - «Милан»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 8 марта 2023
21:55 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Мы должны остановить Месси, у нас есть идеи на этот счёт»
21:50 · Лига чемпионов
​«Бавария» - «ПСЖ»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 8 марта 2023
21:20 · Лига чемпионов
Пиоли: «Тоттенхэм» может сыграть гораздо агрессивнее, чем в первом матче»
20:51 · Лига чемпионов
Пиоли – об ответном матче с «Тоттенхэмом»: «Мы можем сотворить историю»
20:42 · Лига чемпионов
Верратти: «Наличие Мбаппе – большая удача для «ПСЖ»
20:29 · Лига чемпионов
Верратти: Мы уверены в своих силах
20:18 · Лига чемпионов
Галтье: «ПСЖ» станет сильнее без Неймара? Это не так» 1
Все новости
Рекомендуем