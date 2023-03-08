Тренер «Брюгге» «не уверен, что сохранит свою работу»

Успешные выступления «Брюгге» в Лиге чемпионов в некоторой степени оттеняли тот факт, что команда неудачно выступает во внутреннем чемпионате, но сейчас кампания в самом престижном клубном турнире европейского футбола подошла к концу, «Брюгге» был дважды бит «Бенфикой», вследствие чего выбыл из ЛЧ.

Наставник «Брюгге» Скотт Паркер, который выиграл лишь два матча из двенадцати у руля команды, дал понять - он не уверен в том, что сохранит свою работу.

- Я понимаю ваш вопрос, но не могу ответить утвердительно - я не знаю. Меня спрашивают об этом уже несколько недель, но я не могу контролировать этот вопрос. Я просто стараюсь как можно лучше работать, - заявил Паркер в интервью BT Sport.