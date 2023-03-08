Рамуш стал вторым самым молодым игроком, поучаствовавшим в 3+ голах в плей-офф Лиги чемпионов за последние 20 лет

Нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш проводит великолепный матч против «Брюгге».

В активе португальца два забитых мяча и одна результативная передача в проходящем сейчас поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Согласно сведениям Opta, с сезона 2003/04 только Эрлингу Холанну удавалось поучаствовать в трёх или более голах в матче плей-офф Лиги чемпионов в более юном возрасте. Норвежцу на момент покорения данного достижения было 20 лет и 211 дней, Рамушу – 21 год и 260 дней.

«Бенфика» уверенно обыгрывает «Брюгге» и вот-вот станет первым четвертьфиналистом. Следить за ходом встречи можно посредством текстовой трансляции.