Руководство «Брюгге» приняло решение уволить уже второго тренера в нынешнем сезоне.

Пресс-служба действующего чемпиона Бельгии подтвердила отставку английского специалиста Скотта Паркера, который руководил «сине-белыми» с 31 декабря 2022 года. По слухам, решение о разрыве контракта было принято после вылета из Лиги чемпионов по итогам матчей против «Бенфики», завершившихся с общим счётом 1:7.

За два месяца во главе «Брюгге» Паркер смог одержать лишь две победы в 12 матчах. В рамках чемпионата клуб занимает лишь четвёртую строчку, отставая от лидирующего «Генка» на 19 очков.