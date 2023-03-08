Бывший игрок «Локомотива» повторил рекорд Эйсебио за «Бенфику»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» расправляется с бельгийским «Брюгге», забив тому уже пять безответных мячей. Четвертый мяч в этой игре забил с пенальти бывший футболист московского «Локомотива» Жоау Мариу.

Как оказалось, он поражает ворота соперников уже в пятом матче Лиги чемпионов кряду. Такого с игроками «Бенфики» не было с далеких времен легендарного Эйсебио, который блистал, напомним, в 60-е года прошлого века.

Следить за событиями игры между «Бенфикой» и «Брюгге» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.