Тренер «Брюгге»: «Мы разочарованы таким результатом»

Главный тренер «Брюгге» Скотт Паркер высказался после крупного поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Бенфики» (1:5).

«Мы разочарованы таким результатом. Соперник отлично реализовал свои моменты. В составе «Бенфики» очень техничные футболисты. Мы проделали огромный путь до этой стадии. Теперь я постараюсь исправить ситуацию, чтобы команда снова стала выигрывать», — приводит слова Паркера официальный сайт УЕФА.

«Брюгге» покинул Лигу чемпионов, уступив по итогам двух встреч «Бенфике» (0:2, 1:5).

Сегодня, 8 марта, состоятся еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Миланом», а «Бавария» примет «ПСЖ». Обе встречи начнутся в 23:00 по мск. Следить за всеми событиями матчей вы сможете на портале LiveResult.