Шмидт: «Бенфика» заслуженно вышла в следующий раунд Лиги чемпионов»

Наставник «Бенфики» Роджер Шмидт высказался после разгромной победы над «Брюгге» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень горжусь своими игроками. Мы продемонстрировали, какой великолепной командой мы являемся. «Бенфика» заслуженно вышла в следующий раунд Лиги чемпионов», — приводит слова Шмидта официальный сайт УЕФА.

Португальский клуб оказался сильнее «Брюгге» по итогам двух встреч (2:0, 5:1) и вышел в четвертьфинал турнира. Помимо этого, в данную стадию попал лондонский «Челси», который одолел на своем поле дортмундскую «Боруссию» (0:1, 2:0).

Сегодня, 8 марта, состоятся еще два матча 1/8 финала ЛЧ: «Тоттенхэм» примет «Милан», а «Бавария» сыграет с «ПСЖ». Портал LiveResult проведет текстовые трансляции обеих встреч.