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Лига чемпионов

Источник: Паркер уволен из «Брюгге» слухи

08 Марта 2023 • 19:03 Комментировать
Бенфика
5:1
Брюгге
окончен

Руководство бельгийского «Брюгге» приняло решение расстаться с наставником команды Скоттом Паркером после вылета из Лиги чемпионов.

По информации издания talkSPORT, английский специалист был уволен после поражения от «Бенфики» во втором матче 1/8 финала главного еврокубка со счётом 5:1. Отметим, что Паркер, пришедший на руководящий пост лишь в декабре, выиграл только две из своих 12 игр во главе действующего чемпиона Бельгии.

Напомним, что в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов «Брюгге» уступил своему сопернику с общим счётом 1:7. В рамках чемпионата клуб занимает лишь четвёртую строчку, отставая от лидирующего «Генка» на 19 очков.

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Брюгге Скотт Паркер
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