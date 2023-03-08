Руководство бельгийского «Брюгге» приняло решение расстаться с наставником команды Скоттом Паркером после вылета из Лиги чемпионов.

По информации издания talkSPORT, английский специалист был уволен после поражения от «Бенфики» во втором матче 1/8 финала главного еврокубка со счётом 5:1. Отметим, что Паркер, пришедший на руководящий пост лишь в декабре, выиграл только две из своих 12 игр во главе действующего чемпиона Бельгии.

Напомним, что в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов «Брюгге» уступил своему сопернику с общим счётом 1:7. В рамках чемпионата клуб занимает лишь четвёртую строчку, отставая от лидирующего «Генка» на 19 очков.