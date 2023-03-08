Рафа Силва прокомментировал победу над «Брюгге»

Нападающий «Бенфики» Рафа Силва высказался после разгромной победы в матче 1/8 финала Лиги чемпионов над «Брюгге» (5:1).

«У нас с самого начала был настрой на победу. Мы ответственно подошли к матчу, хоть у нас и было преимущества в два гола. Мы хотим пройти до конца в Лиге чемпионов», — приводит слова Силвы официальный сайт УЕФА.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов 29-летний футболист принял участие в восьми матчах, в которых забил пять голов и записал на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, первая встреча завершилась победой «Бенфики» со счетом 2:0, а в ответном матче португальцы разгромили «Брюгге» (5:1) и вышли в 1/4 финала турнира. Силва отметился голом и был признан лучшим игроком поединка.