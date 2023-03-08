Дубль Рамуша, пенальти Жоау Мариу и не только: «Бенфика» расправилась с «Брюгге» и стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов

«Бенфика», выигравшая первый матч 1/8 финала в Бельгии со счётом 2:0, теперь принимала «Брюгге» у себя дома.

Сейчас трудно себе такое представить, но в 1978 году «Брюгге» добрался до финала Кубка чемпионов. Никакой другой бельгийский клуб такого достижения не добивался. В том решающем матче «Брюгге» минимально проиграл «Ливерпулю». Что же касается «Бенфики», то она может похвастать двумя трофеями Кубка чемпионов, завоёванными в 1961 и 1962 годах. После этого «орлы» под влиянием знаменитого проклятия Беллы Гуттмана проиграли восемь из восьми своих еврокубковых финалов.

Обратимся теперь непосредственно к матчу на «Да Луш» с «Брюгге». Хозяева отправили мяч в чужие ворота уже на тринадцатой секунде второй минуты. Это сделал Жоау Мариу после прострела с правого фланга от Александера Баха. Лиссабонцы побежали отмечать выход вперёд в счёте, но их радость оказалась преждевременной, ведь вскоре видеоассистенты зафиксировали офсайд у Гонсалу Рамуша, поучаствовавшего в подготовке голевой ситуации. То есть осталось на табло 0:0.

«Брюгге» мог мгновенно наказать своего соперника, однако Ванакен после подачи с правого края промахнулся головой мимо левого угла ворот. При этом «Бенфика» сохранила, скажем так, хозяйский вариант с игровым преимуществом и так далее. На десятой минуте Бах прошёл вперёд по правому полуфлангу, но пробил низом слабо и практически параллельно лицевой линии. Возможно, это был прострел на не доставшего до мяча Рамуша.

В конце первой четверти часа игры Жоау Мариу открылся вновь по зоне правого инсайда, откуда прострелил, а Флорентину немножко не попал в левый угол. Кажется, там тоже был небольшой офсайд у бывшего игрока московского «Локомотива», который всплыл бы в случае гола и ВАР-проверки. Вскоре Гримальдо прострелил, опять же, справа, а Мейер на ленточке остановил мяч после удара Мариу.

На 23-й минуте была ещё одна попытка забить вторым этажом от Ванакена – снова левее створа. На исходе получаса игры Ванакен пробил со штрафного – в стенку. С хозяйского стандарта ранее прикладывался Гримальдо – выше. После экватора первого тайма гости вроде как стали атаковать больше, но нарвались на контрвыпад, где Рамуш прострелил слева, а Рафа Силва укрыл мяч от Нильсена и в падении вкрутил его в левый угол (1:0).

Ну а чтобы ещё больше упрочить положение своей команды к перерыву, Гонсалу Рамуш на второй компенсированной минуте отметился голом в собственном исполнении. Получив пас на левом крыле атаки от Жоау Мариу, он сместился в центр, оставив не у дел сначала Мехеле, а затем проткнув мяч между Нильсеном и Бушананом, после чего поразил левый угол (2:0).

Роман Яремчук, забивавший в Лиге чемпионов год назад за «Бенфику», сейчас имел возможность в начале второго тайма забить, наоборот, «Бенфике». Подачу с левого края сделал Мейер, а нападающий сборной Украины не попал в створ головой. Лиссабонцы же свой следующий момент использовали на сто процентов. Гримальдо слева прострелил, Рамуш в ближний угол покатил – и 3:0 в этой игре, а 5:0 в двухматчевом противостоянии.

«Брюгге», вероятно, уже перестал концентрироваться на счёте и поставил перед собой задачу просто забить гол престижа. Забегая вперёд, напишем, что да, гости его забили, но прежде пропустили ещё дважды. Силла подкатом уронил Жилберто в своей штрафной, а Жоау Мариу с пенальти послал мяч в правый угол. Ну и Давид Нерес отправил футбольный снаряд туда же, но не с пенальти, а с игры. Изначально это гол не был засчитан из-за предполагаемого офсайда, однако система ВАР выявила отсутствие «вне игры» в ходе развития атаки лиссабонцев.

Потом как раз Бьорн Мейер оформил свой потрясающе красивый гол с левого полуфланга в касание в дальнюю девятку. Итог – 5:1 в конкретной встрече и 7:1 по двух матчам. «Бенфика» уверенно и без вопросов стала именно первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов. Секунды в той и другой встрече сравнивать не пришлось, поскольку игра «Челси» и дортмундской «Боруссии», изначально планировавшаяся как параллельная, была перенесена на десять минут вперёд из-за опоздания на стадион автобуса «синих».

Реклама

Кирилл Иванцов