Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Дубль Рамуша, пенальти Жоау Мариу и не только: «Бенфика» расправилась с «Брюгге» и стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов

08 Марта 2023 • 00:50 Комментировать
Бенфика
5:1
Брюгге
окончен

«Бенфика», выигравшая первый матч 1/8 финала в Бельгии со счётом 2:0, теперь принимала «Брюгге» у себя дома.

Протокол игры  
Бенфика5:1Брюгге
(1:0) Силва Рафа38'  
(2:0) Рамуш Гонсалу45'  
(3:0) Рамуш Гонсалу57'  
(4:0) Мариу Жоау71'  
(5:0) Нерес Давид78'  
  88'Мейер Бьорн (5:1)
Влаходимос ОдиссеасБах Александр 63' (Нерес Давид ( 63') Силва Антониу 89' (Лукас VI ( 89') Отаменди Николас  29' 74' (Родригес Фелипе II ( 74') Гримальдо АлехандроФлорентинуШикинью Франциску 63' (Жилберто Жуниор ( 63') Мариу Жоау 74' (Невеш Жоау ( 74') Силва РафаЭурснес ФредрикРамуш Гонсалу
Запасные: Родригеш РафаэлТенгстедт КасперСоареш СамуэлН'Дур ЧреГуэдеш ГонсалуСкьеллеруп АндреасМуса Петар
Миньоле СимонМата Клинтон 62' (Одои Денис ( 62') Мехеле БрэндонАбакар Силла  44'Сова Камал 74' (Нуса Антонио ( 74') Мейер Бьорн  48'Нильсен КасперВанакен Ханс 75' (Ритс Матс ( 75') Бушанан ТажонЛанг Ноа  20' 46' (Рафаэль Онедика ( 46') Яремчук Роман  17' 62' (Ютгла Ферран ( 62')
Запасные: Сандра СиссеБарсик ДжозефТалби ЧемсдинБоята Дедрик
07 марта. Стадион "Эштадиу да Луш".

Сейчас трудно себе такое представить, но в 1978 году «Брюгге» добрался до финала Кубка чемпионов. Никакой другой бельгийский клуб такого достижения не добивался. В том решающем матче «Брюгге» минимально проиграл «Ливерпулю». Что же касается «Бенфики», то она может похвастать двумя трофеями Кубка чемпионов, завоёванными в 1961 и 1962 годах. После этого «орлы» под влиянием знаменитого проклятия Беллы Гуттмана проиграли восемь из восьми своих еврокубковых финалов.

Обратимся теперь непосредственно к матчу на «Да Луш» с «Брюгге». Хозяева отправили мяч в чужие ворота уже на тринадцатой секунде второй минуты. Это сделал Жоау Мариу после прострела с правого фланга от Александера Баха. Лиссабонцы побежали отмечать выход вперёд в счёте, но их радость оказалась преждевременной, ведь вскоре видеоассистенты зафиксировали офсайд у Гонсалу Рамуша, поучаствовавшего в подготовке голевой ситуации. То есть осталось на табло 0:0.

«Брюгге» мог мгновенно наказать своего соперника, однако Ванакен после подачи с правого края промахнулся головой мимо левого угла ворот. При этом «Бенфика» сохранила, скажем так, хозяйский вариант с игровым преимуществом и так далее. На десятой минуте Бах прошёл вперёд по правому полуфлангу, но пробил низом слабо и практически параллельно лицевой линии. Возможно, это был прострел на не доставшего до мяча Рамуша.

В конце первой четверти часа игры Жоау Мариу открылся вновь по зоне правого инсайда, откуда прострелил, а Флорентину немножко не попал в левый угол. Кажется, там тоже был небольшой офсайд у бывшего игрока московского «Локомотива», который всплыл бы в случае гола и ВАР-проверки. Вскоре Гримальдо прострелил, опять же, справа, а Мейер на ленточке остановил мяч после удара Мариу.

На 23-й минуте была ещё одна попытка забить вторым этажом от Ванакена – снова левее створа. На исходе получаса игры Ванакен пробил со штрафного – в стенку. С хозяйского стандарта ранее прикладывался Гримальдо – выше. После экватора первого тайма гости вроде как стали атаковать больше, но нарвались на контрвыпад, где Рамуш прострелил слева, а Рафа Силва укрыл мяч от Нильсена и в падении вкрутил его в левый угол (1:0).

Ну а чтобы ещё больше упрочить положение своей команды к перерыву, Гонсалу Рамуш на второй компенсированной минуте отметился голом в собственном исполнении. Получив пас на левом крыле атаки от Жоау Мариу, он сместился в центр, оставив не у дел сначала Мехеле, а затем проткнув мяч между Нильсеном и Бушананом, после чего поразил левый угол (2:0).

Роман Яремчук, забивавший в Лиге чемпионов год назад за «Бенфику», сейчас имел возможность в начале второго тайма забить, наоборот, «Бенфике». Подачу с левого края сделал Мейер, а нападающий сборной Украины не попал в створ головой. Лиссабонцы же свой следующий момент использовали на сто процентов. Гримальдо слева прострелил, Рамуш в ближний угол покатил – и 3:0 в этой игре, а 5:0 в двухматчевом противостоянии.

«Брюгге», вероятно, уже перестал концентрироваться на счёте и поставил перед собой задачу просто забить гол престижа. Забегая вперёд, напишем, что да, гости его забили, но прежде пропустили ещё дважды. Силла подкатом уронил Жилберто в своей штрафной, а Жоау Мариу с пенальти послал мяч в правый угол. Ну и Давид Нерес отправил футбольный снаряд туда же, но не с пенальти, а с игры. Изначально это гол не был засчитан из-за предполагаемого офсайда, однако система ВАР выявила отсутствие «вне игры» в ходе развития атаки лиссабонцев.

Потом как раз Бьорн Мейер оформил свой потрясающе красивый гол с левого полуфланга в касание в дальнюю девятку. Итог – 5:1 в конкретной встрече и 7:1 по двух матчам. «Бенфика» уверенно и без вопросов стала именно первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов. Секунды в той и другой встрече сравнивать не пришлось, поскольку игра «Челси» и дортмундской «Боруссии», изначально планировавшаяся как параллельная, была перенесена на десять минут вперёд из-за опоздания на стадион автобуса «синих».

Реклама


Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Бенфика Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Бенфика Бенфика
Брюгге Брюгге
5
1
1.49 4.40 7.20
Видео
Окончен
Челси Челси
Боруссия Д Боруссия Д
2
0
1.95 3.60 4.00
Видео
08.03.23 в 23:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Милан Милан
1.98 3.50 4.00
Видео
08.03.23 в 23:00
Бавария Бавария
ПСЖ ПСЖ
1.73 4.20 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Марта
01:04 · Лига чемпионов
Нагельсманн рассказал, что необходимо «Баварии» для успеха в противостоянии с «ПСЖ»
00:56 · Лига чемпионов
Нагельсманн допустил, что Мане выйдет на замену в матче с «ПСЖ»
00:48 · Лига чемпионов
Рамуш стал вторым самым молодым игроком, поучаствовавшим в 3+ голах в плей-офф Лиги чемпионов за последние 20 лет
00:47 · Лига чемпионов
Бывший игрок «Локомотива» повторил рекорд Эйсебио за «Бенфику»
00:42 · Лига чемпионов
Гаджиев: «У «ПСЖ» очень мало шансов пройти «Баварию»
00:22 · Лига чемпионов
Стерлинг – лидер среди англичан по результативным действиям в Лиге чемпионов с 2014 года
00:13 · Лига чемпионов
Контракт Мбаппе может быть автоматически продлён в случае победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов
07 Марта
23:32 · Лига чемпионов
«Боруссия» проиграла шесть из семи матчей в Лондоне в рамках ЛЧ
23:19 · Лига чемпионов
«Челси» ещё ни разу не забивал более одного мяча за матч в 2023 году
23:19 · Лига чемпионов
Игроки «ПСЖ» отрабатывали пенальти на тренировке перед матчем с «Баварией»
22:58 · Лига чемпионов
Жоау Фелиш ушёл от ответа на вопрос о том, хочет ли он остаться в «Челси»
22:48 · Лига чемпионов
Мюллер: «В матче с «ПСЖ» у нас должно быть 11 капитанов»
22:38 · Лига чемпионов
Беллингем повторил достижение Трента в Лиге чемпионов
22:36 · Лига чемпионов
Поттер рассчитывает на Стерлинга
22:30 · Лига чемпионов
«Челси» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
Все новости
Рекомендуем