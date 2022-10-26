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Лига чемпионов

Вернер: «Нам сейчас даже не нужно выигрывать у «Шахтёра»

26 Октября 2022 • 00:34 Комментировать
РБ Лейпциг
3:2
Реал Мадрид
окончен

Форвард немецкого «РБ Лейпцига» Тимо Вернер прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Реала» из Мадрида (3:2).

Нападающий заявил о том, что шотландский «Селтик» сделал бы доброе дело, если бы одержал победу в матче с украинским «Шахтёром». Однако футболисты «РБ Лейпцига» всё равно добились желаемого.

«Теперь всё в наших руках, и нам сейчас даже не нужно выигрывать у «Шахтёра», — цитирует спортсмена пресс-служба УЕФА.

Вернер сумел отметиться забитым мячом в данном противостоянии на 81-й минуте встречи, сделав счёт 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лига Чемпионов Тимо Вернер РБ Лейпциг
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