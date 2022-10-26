Вернер: «Нам сейчас даже не нужно выигрывать у «Шахтёра»

Форвард немецкого «РБ Лейпцига» Тимо Вернер прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Реала» из Мадрида (3:2).

Нападающий заявил о том, что шотландский «Селтик» сделал бы доброе дело, если бы одержал победу в матче с украинским «Шахтёром». Однако футболисты «РБ Лейпцига» всё равно добились желаемого.

«Теперь всё в наших руках, и нам сейчас даже не нужно выигрывать у «Шахтёра», — цитирует спортсмена пресс-служба УЕФА.

Вернер сумел отметиться забитым мячом в данном противостоянии на 81-й минуте встречи, сделав счёт 3:1.