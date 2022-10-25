Рюдигер высказался о матче с «РБ Лейпцигом»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «РБ Лейпцига» в предпоследнем туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Я не общался с игроками «РБ Лейпцига» в преддверии матча. Могу сказать, что это очень хорошая команда с футболистами уровня Тимо Вернера. Я прекрасно знаю его сильные качества. Надеюсь, Тимо проявит их во всей красе на мундиале, а не в предстоящем матче», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Поединок состоится в Лейпциге сегодня, 25 октября, начало запланировано в 22:00 по московскому времени.