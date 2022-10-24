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Лига чемпионов

Модрич пропустит матч против «РБ Лейпцига»

24 Октября 2022 • 12:34 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Реал Мадрид
25.10 22:00

Полузащитник «Реала» Лука Модрич пропустит ближайшую игру своей команды в Лиге чемпионов против «РБ Лейпцига». Madrid Xtra сообщает, что хорват не полетел с командой в Германию на матч пятого тура группового этапа.

Модрич почувствовал мышечный дискомфорт, из-за чего не поехал с командой на матч Лиги чемпионов. Напомним, в этом сезоне Лука записал на свой счёт два гола и две результативные передачи в чемпионате Испании.

Также матч с «РБ Лейпцигом» пропустил нападающий Карим Бензема, который также не принял участие в игре чемпионата Испании с «Севильей».

Мадридский «Реал» сейчас лидирует в своей группе в Лиге чемпионов, играя с такими клубами, как «РБ Лейпциг», донецкий «Шахтёр» и «Селтик».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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РБ ЛЕЙПЦИГ РЕАЛ МАДРИД
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