Анчелотти: «Это поражение ни на что не влияет»

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов испанский «Реал» потерпел первое поражение в текущем сезоне, уступив со счетом 2:3 «РБ Лейпцигу». Тем не менее, Карло Анчелотти, итальянский наставник «Реала», не считает поражение проблемой.

- Конечно, поражение есть поражение, но это не то поражение, из-за которого стало больно. Я не стану критиковать за него команду. Иногда поражение бывает полезным и позволяет затем выиграть десять матчей. Рано или поздно мы бы все равно проиграли. У нас будут другие возможности добиться триумфа, - цитирует слова Анчелотти испанское издание Marca.