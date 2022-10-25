«РБ Лейпциг» нанёс «Реалу» первое поражение в сезоне

Мадридский «Реал» всё же потерпел первое поражение в сезоне. В гостях у «РБ Лейпцига» испанцы играли не хуже, но пропустили много. Угловой, Тибо Куртуа феноменально среагировал на опасный удар, но никто не помешал Йошко Гвардиолу добить. Немцы давили и давили, и всё же мяч снова оказался в сетке после удара с десятка метров от Кристоффера Нкунку. Проснулся «Реал», Винисиус Жуниор и Родриго имели моменты, в итоге первый забил головой после подачи Марко Асенсио. Всё стало понятно в концовке после прострела Мохамеда Симакана и удара в упор от Тимо Вернера - 3:1. На 90-й минуте Родриго с пенальти отыграл один мяч, но этого было мало - 3:2.
«Реал» лидирует с 10 очками, у соперника на один балл меньше.
Протокол игры
|(1:0) Гвардиол Йошко13'
|(2:0) Нкунку Кристофер18'
|44'Винисиус Жуниор (2:1)
|(3:1) Вернер Тимо81'
|90' Родриго (3:2)
Бласвих Янис•Симакан Мохамед89' (Хенрихс Бенджамин (89') •Орбан Вилли•Гвардиол Йошко•Раум Давид69' (Вернер Тимо (69') •Айдара Амаду84' (Кампль Кевин (84') •Шлагер Ксавер•Собослаи Доминик•Нкунку Кристофер•Форсберг Эмиль69' (Ольмо Дани (69') •Андре Силва69' (Диалло Абду (69')
Запасные: Никкиш Йонас•Новоа Уго•Поульсен Юссуф
Куртуа Тибо•Васкес Лукас 49'70' (Карвахаль Даниэль (70') •Милитао Эдер•Начо Фернандес70' (Алаба Давид (70') •Рюдигер Антонио•Камавинга Эдуардо•Чуамени Орельен•Кроос Тони76' (Азар Эден (76') •Асенсио Марко•Родриго•Винисиус Жуниор
25 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
Видео
Думаю, Бензема весь сезон будет хандрить.
Без Бензема атака будто беззубая, а вот без Модрича будто вообще нет игры.
P.S. Кстати, кого видите в качестве замены Модрича в будущем?
Я вот наблюдаю за Арсеналом, а ведь Эдегор неплохо так поднялся там. Правда, не знаю отпустит ли Арсенал его, как по мне он как Лука - главный мозг Арсенала.
Бан пользователя