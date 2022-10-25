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Лига чемпионов

«РБ Лейпциг» нанёс «Реалу» первое поражение в сезоне

25 Октября 2022 • 23:55 Комментировать (19)
РБ Лейпциг
3:2
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» всё же потерпел первое поражение в сезоне. В гостях у «РБ Лейпцига» испанцы играли не хуже, но пропустили много. Угловой, Тибо Куртуа феноменально среагировал на опасный удар, но никто не помешал Йошко Гвардиолу добить. Немцы давили и давили, и всё же мяч снова оказался в сетке после удара с десятка метров от Кристоффера Нкунку. Проснулся «Реал», Винисиус Жуниор и Родриго имели моменты, в итоге первый забил головой после подачи Марко Асенсио. Всё стало понятно в концовке после прострела Мохамеда Симакана и удара в упор от Тимо Вернера - 3:1. На 90-й минуте Родриго с пенальти отыграл один мяч, но этого было мало - 3:2.

«Реал» лидирует с 10 очками, у соперника на один балл меньше.

Протокол игры  
РБ Лейпциг3:2Реал Мадрид
(1:0) Гвардиол Йошко13'  
(2:0) Нкунку Кристофер18'  
  44'Винисиус Жуниор (2:1)
(3:1) Вернер Тимо81' 90' Родриго (3:2)
Бласвих ЯнисСимакан Мохамед 89' (Хенрихс Бенджамин ( 89') Орбан ВиллиГвардиол ЙошкоРаум Давид 69' (Вернер Тимо ( 69') Айдара Амаду 84' (Кампль Кевин ( 84') Шлагер КсаверСобослаи ДоминикНкунку КристоферФорсберг Эмиль 69' (Ольмо Дани ( 69') Андре Силва 69' (Диалло Абду ( 69')
Запасные: Никкиш ЙонасНовоа УгоПоульсен Юссуф
Куртуа ТибоВаскес Лукас  49' 70' (Карвахаль Даниэль ( 70') Милитао ЭдерНачо Фернандес 70' (Алаба Давид ( 70') Рюдигер АнтониоКамавинга ЭдуардоЧуамени ОрельенКроос Тони 76' (Азар Эден ( 76') Асенсио МаркоРодригоВинисиус Жуниор
Запасные: Одриосола АльвароЛунин АндрейРодригес АльвароCarlos DotorЛопес ЛуисАррибас СерхиоВальехо ХесусМенди Ферлан
25 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

Видео

3:2. Гол Родриго с пенальти (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:2. Гол Родриго с пенальти (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:1. Гол Тимо Вернера (видео). Лига чемпионов. Футбол
3:1. Гол Тимо Вернера (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:1. Гол Жуниора Винисиуса (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:1. Гол Жуниора Винисиуса (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Кристофера Нкунку (видео). Лига чемпионов. Футбол
2:0. Гол Кристофера Нкунку (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Йошко Гвардиола (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Йошко Гвардиола (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид РБ Лейпциг
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Комментарии (19)
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Рейтинг комментариев
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SpsGod
26 Октября 2022 в 00:10
Как по мне сказалось отсутствие Модрича, в центре не было игры. Камавинга, Чуамени и Кроос ошибались. А нужен был человек как Лука, который смог бы придумать что-то из центра, а в итоге игнорируя центр пытались пробросить мяч вперед на Вини и чтоб он там разобрался сам, а его там выключили.

Думаю, Бензема весь сезон будет хандрить.
NOBODY
26 Октября 2022 в 00:12
а может и правильно что дали отдохнуть лидерам....и может и хорошо что поражение в таком матче...потому что вообще без поражений - ну это из области чудес....
SpsGod
26 Октября 2022 в 00:23
Возможно и так, просто самое неприятное - это видеть безыдейную игру, а отсутствовало то всего два игрока.
Без Бензема атака будто беззубая, а вот без Модрича будто вообще нет игры.



P.S. Кстати, кого видите в качестве замены Модрича в будущем?
Я вот наблюдаю за Арсеналом, а ведь Эдегор неплохо так поднялся там. Правда, не знаю отпустит ли Арсенал его, как по мне он как Лука - главный мозг Арсенала.
Sergey999
26 Октября 2022 в 00:12
Не накаркай)))
Barca mes que un club
26 Октября 2022 в 00:05
Отличный результат👍👍👍Артурке Измайловне Лейпциг зашел глубоко, по самые гланды🤣🤣🤣
Sergey999
26 Октября 2022 в 00:07
Барселоновские петушки следят за матчами Реала больше чем за своей любимой командой???
Barca mes que un club
26 Октября 2022 в 00:16
Есть у вас , среди местных сливочных петушок с голубым хохолком🐓😂😂😂Погоняло у него Артур Измайлов🤣🤣🤣Вот это существо любит постоянно крутиться на барселонских ветках.
Sergey999
26 Октября 2022 в 00:16
Так а ты ему зачем уподобляешься???
Barca mes que un club
26 Октября 2022 в 00:22
Да, возможно, я немного переборщил, просто этот олень постоянно дразнит фанов Барсы, сегодня еще конкретно меня провоцировал, вот я и на радостях ответил этому экспонату кунцкамеры в его стиле😂😂
NOBODY
26 Октября 2022 в 00:10
отличный результат будет завтра)))) когда Бавария отправит Барсу далеко в сторону от кубка ЛЧ )))))
Sergey999
26 Октября 2022 в 00:12
Да они уже пакуют чемоданы)
Barca mes que un club
26 Октября 2022 в 00:19
Бавария как бы не Лейпциг и только упоротый будет насмехаться над Барсой, зная, в какой серьезной группе играют каталонцы.У Реала халява в группе, и то их натянул скромный Лейпциг, а до этого сливок чуть не отодрал Шахтер)))
Alex1972
26 Октября 2022 в 00:05
Бывает...
NOBODY
26 Октября 2022 в 00:00
пеналь конечно был, там знатно ногу выставил свою игрок Лейпцига....но был также и другой пеналь - пеналь по самому Реалу....нормально я не посмотрел матч, трансляция фризила постоянно, но то что я видел - тихий ужас, огромное число дибильных привозов, бестолковщина в атаке, то ли устали, то ли еще что, ну не может после стольких тренировок и хороших матчей так резко "опуститься" команда.... что ж, РМ дальше то пройдет в любом случае - по-моему, но несмотря на отсутствие МВБ (по первым буквам фамилий), иву играть нельзя.....получается без харизмы Модрича, без пушки Вальверде, и без магии Бенза - все, жопа? даже Кроос как мальчишка терял мячи......мда....
Sergey999
26 Октября 2022 в 00:06
Играли совершенно без энтузиазма, явно берегут силы, матч ничего не значащий. Это как поражение от барсы в прошлом сезоне, про него только задроты барселоновские и помнят. А так, если в воскресенье уверенно вынесут жирону то можно простить это нелепое поражение.
NOBODY
26 Октября 2022 в 00:08
ааа,ну вообще правда, РМ так и так выходит дальше, верно?
Sergey999
26 Октября 2022 в 00:11
Выйдет с первого места, не сомневайся. В прошлом году тоже дома шерифу проиграли)))) ох сколько тогда барсоглоры желчи лили)))) ну а итог все знают))))
Barca mes que un club
26 Октября 2022 в 00:25
Какую желчь здесь и кто лил, зачем так нагло врешь?🤣🤣
Barca mes que un club
26 Октября 2022 в 00:32
Задрота в зеркале увидишь , Сэр Гей😂😂😂
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