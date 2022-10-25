«РБ Лейпциг» нанёс «Реалу» первое поражение в сезоне

Мадридский «Реал» всё же потерпел первое поражение в сезоне. В гостях у «РБ Лейпцига» испанцы играли не хуже, но пропустили много. Угловой, Тибо Куртуа феноменально среагировал на опасный удар, но никто не помешал Йошко Гвардиолу добить. Немцы давили и давили, и всё же мяч снова оказался в сетке после удара с десятка метров от Кристоффера Нкунку. Проснулся «Реал», Винисиус Жуниор и Родриго имели моменты, в итоге первый забил головой после подачи Марко Асенсио. Всё стало понятно в концовке после прострела Мохамеда Симакана и удара в упор от Тимо Вернера - 3:1. На 90-й минуте Родриго с пенальти отыграл один мяч, но этого было мало - 3:2.

«Реал» лидирует с 10 очками, у соперника на один балл меньше.

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