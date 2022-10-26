Куртуа назвал причины поражения «Реала» в матче с «РБ Лейпцигом»

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о матче с «РБ Лейпцигом» в рамках пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти потерпели поражение в Германии со счетом 2:3.

«Нам нужно побыстрее проснуться. У каждой команды может случиться плохой день. Если бы мы были немного внимательнее, то могли избежать некоторых голов и выиграть этот матч. Однако игроки «Реала» проиграли много единоборств, неудачно оборонялись и не продемонстрировали необходимой интенсивности», - цитирует бельгийца пресс-служба клуба.

В заключительном туре группового этапа «Реал» встретится с шотландским «Селтиком».