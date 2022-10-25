«Реал» объявил состав на матч с «Лейпцигом»

В пятом туре группового раунда Лиги чемпионов мадридский «Реал» сразится в гостевом матче с «РБ Лейпцигом». Накануне игры итальянский наставник Карло Анчелотти объявил состав на матч с немецким клубом. Стоит заметить, что Карим Бензема в матче не сыграет - его нет ни в стартовом составе, ни в запасе.

«Реал» Мадрид: Куртуа, Милитао, Начо, Кроос, Асенсио, Камавинга, Лукас Васкес, Чуамени, Винисус Жуниор, Родриго, Рюдигер.

Матч между «РБ Лейпцигом» и мадридским «Реалом» в рамках пятого тура группового раунда самого престижного клубного турнира европейского континента начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за ним можно будет в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.