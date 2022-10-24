Анчелотти: «Для «Реала» важен любой матч»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти просит не принижать значимость оставшихся матчей группового этапа Лиги чемпионов.

«Сливочным» предстоит сыграть против немецкого «РБ Лейпцига» и шотландского «Селтика» в двух оставшихся турах, при этом мадридцы уже гарантировали себе выход в 1/8 финала турнира.

«В нашем клубе нет понятия «неважный матч» – все матчи важны, ты всегда должен показывать себя с лучшей стороны. Наша цель – успешно завершить первую половину сезона. Да, до чемпионата мира ничего не решится, но положительные результаты всегда полезны в долгосрочной перспективе», – приводит Sport слова Анчелотти.

Матч «РБ Лейпциг» – «Реал» Мадрид состоится 25 октября.