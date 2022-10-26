Анчелотти – о поражении от «Лейпцига»: «Я не злюсь»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига» (2:3).

Специалист отметил, что его команда два раза пропустила мяч в свои ворота по итогам розыгрыша стандартов. Это привело к тому, что игру начала контролировать немецкая команда, которая к тому же хороша на контратаках.

«Я не злюсь. Мы проиграли, это тревожит, но особого ущерба от этого поражения нет», - приводит слова Анчелотти Marca.

Наставник мадридской команды признался, что не может подвергать критике коллектив, демонстрировавший хорошие результаты до этого поединка.

«Одно поражение послужит нам лучшим уроком, чем десять побед подряд», - добавил тренер.