Генич дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» - «Реал»

Популярный футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о поединке между немецким «РБ Лейпцигом» и мадридским «Реалом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Стоит ждать обоюдоострого футбола. Вряд ли «Лейпциг» будет подстраиваться под «Реал». Они постараются затащить «Реал» в свой быстрый футбол. Мой прогноз на этот матч - ТБ (2,5)», - приводятся слова Константина на страницах «РБ Спорта».

Поединок пятого тура состоится в Лейпциге сегодня, 25 октября. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.

По итогам четырех туров «Реал» с десятью очками лидирует в своей группе, а «РБ Лейпциг» (6) занимает второе место.