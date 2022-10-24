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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рюдигер назвал будущего обладателя «Золотого мяча»

24 Октября 2022 • 21:48 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Реал Мадрид
Через 23 ч. 8 мин.

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер считает, что его товарищ по команде Винисиус Жуниор в будущем выиграет престижную индивидуальную награду.

22-летний бразилец стал одним из главных открытый в европейском футболе в прошлом сезоне, а также успешно начал нынешнюю кампанию, став автором семи голов и шести результативных передач в 16 поединках за «сливочных» во всех соревнованиях.

«Винисиус для меня словно младший брат, – рассказывает Рюдигер на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». – Он помогает мне изучать испанский, и я не знаю, как, но мы с ним отлично друг друга понимаем. У него огромный потенциал, он показывает свой уровень в каждом матче. Винисиус – будущий обладатель «Золотого мяча», – заявил немецкий центрбек.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Золотой Мяч Антонио Рюдигер Винисиус Жуниор
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РБ ЛЕЙПЦИГ РЕАЛ МАДРИД
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