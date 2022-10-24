Рюдигер назвал будущего обладателя «Золотого мяча»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер считает, что его товарищ по команде Винисиус Жуниор в будущем выиграет престижную индивидуальную награду.

22-летний бразилец стал одним из главных открытый в европейском футболе в прошлом сезоне, а также успешно начал нынешнюю кампанию, став автором семи голов и шести результативных передач в 16 поединках за «сливочных» во всех соревнованиях.

«Винисиус для меня словно младший брат, – рассказывает Рюдигер на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». – Он помогает мне изучать испанский, и я не знаю, как, но мы с ним отлично друг друга понимаем. У него огромный потенциал, он показывает свой уровень в каждом матче. Винисиус – будущий обладатель «Золотого мяча», – заявил немецкий центрбек.