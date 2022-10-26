Рюдигер высказался о поражении «Реала»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал фиаско в гостевом матче с «РБ Лейпцигом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Испанский гранд проиграл в Германии со счетом 2:3.

«Мы проспали начало матча. Пропустили два мяча после угловых, после чего было очень непросто вернуться в игру. Соперник же наоборот набирал обороты. Но мы не должны искать себе оправдания. «Реал» хотел победить, но не справился», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Перед заключительным туром «Реал» лидирует в группе с десятью очками. В последнем матче «сливочные» встретятся на своем поле с «Селтиком».