Дэвид: «Лилль» сделает всё, чтобы и в следующем сезоне снова играть в еврокубках

Канадский форвард «Лилля» Джонатан Дэвид рассказал журналистам о том, что думает по поводу ответного матча с лондонским «Челси».

Дэвид сказал, что в поединке с «Челси» всё решили мелочи и отличная реализация лондонской команды. Канадец отметил, что проблем с мотивацией у «Лилля» в конце сезона точно не будет. Джонатан добавил, что футболисты «Лилля» сделают всё возможное для того, чтобы и в следующем сезоне снова играть в еврокубках.

Напомним, что «доги» по сумме двух матчей проиграли «Челси» и закончили своё выступление в Лиге чемпионов.