Алонсо: У «Лилля» очень сильная команда

Испанский защитник «Челси» Маркос Алонсо поделился с журналистами своим мнением по поводу ответного поединка с «Лиллем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Алонсо сказал, что матч для лондонского клуба получился очень сложным. Испанец отметил, что футболисты «Челси» показали характер и заслуженно добились победы. Маркос добавил, что отдаёт должное сопернику, так как у «Лилля» очень сильная команда с отличными болельщиками.

Напомним, что лондонский «Челси» обыграл «догов» со счётом 2:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.