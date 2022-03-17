Полузащитник «Лилля»: Мы все очень разочарованы результатом

Бельгийский полузащитник «Лилля» Амаду Онана рассказал журналистам, что французская команда ожидала другого исхода в ответном матче с лондонским «Челси».

Онана заявил, что все футболисты «Лилля» очень разочарованы результатом. Амаду отметил, что французскую команду подвела реализация. Полузащитник добавил, что он всё равно гордится тем, чего «доги» сумели добиться в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, что «Лилль» уступил «Челси» со счётом 1:2 и закончил выступление в самом престижном клубном турнире Европы.