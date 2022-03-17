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Лига чемпионов

«Он уже легенда «Челси»: Тухель отметил игру Аспиликуэты

17 Марта 2022 • 11:07 Комментировать
Лилль
1:2
Челси
окончен

Рулевой «Челси» Томас Тухель в разговоре с журналистами очень лестно отозвался об игре испанского защитника Сесара Аспиликуэты.

Тухель сказал, что испанец идеальный пример того, как должен выглядеть лидер команды. Немецкий специалист считает, что Сесар уже является легендой «Челси». Томас добавил, что Аспиликуэта просто делает свою работу, какие бы обстоятельства не сопровождали лондонскую команду.

Напомним, что гол Аспиликуэты принёс «Челси» победу над «Лиллем» и помог «синим» пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лига Чемпионов Сесар Аспиликуэта Томас Тухель
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