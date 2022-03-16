Дэвид об игре с «Челси»: Это очень трудная задача, но мы никогда не сдаёмся

В интервью L’Équipe нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид рассказал, что он думает об ответном матче с «Челси».

«Это очень трудная задача. Тем более, что Ренату Саншеш травмирован. Это влияет на нас, потому что он очень важный игрок. Но в футболе все может случиться и измениться за 15 минут. Мы никогда не сдадимся», - сказал Дэвид.

Также Дэвид отметил, что «Челси» - сильная и агрессивная команда, и самое главное – это надежно сыграть в обороне, особенно впервые минуты матча.

Ответная игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Челси» пройдет в среду, 16 марта. Первая игра закончилась победой «синих» со счетом 2:0.