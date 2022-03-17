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Лига чемпионов

«Лилль» возродил интригу, но «Челси» всё же победил и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

17 Марта 2022 • 00:55 Комментировать
Лилль
1:2
Челси
окончен

«Лилль» пытался побороться за место в четвертьфинле Лиги чемпионов и даже открыл счёт. Тем не менее, «Челси» на классе переломил ход матча и сумел добиться волевой победы.

Протокол игры  
Лилль 1:2Челси
(1:0) Йилмаз Бурак38'   
  45'Пулишич Кристиан (1:1)
  71'Аспиликуэта Сесар (1:2)
Лео ЖардимЧелик Зеки  58' (Веа Тимоти (  58') Фонте ЖозеБотман Свен  58' (Онана Амаду (  58') Джало ТьягуБамба Джонатан  77' (Бен Арфа Хатем (  77') Андре БенжаминШекаГудмундссон Габриэль   43'  77' (Гомес Анхель (  77') Йилмаз БуракДэвид Джонатан  77' (Брадарич Домагой (  77')
Запасные: Жегрова ЭдонГрбич ИвоЛихаджи ИсаакРо Жюль
Менди ЭдуарКристенсен Андреас  33' (Чалоба Трево (  33'   34') Силва ТьягоРюдигер АнтониоАспиликуэта СесарКанте Н'ГолоЖоржиньо II  74' (Лофтус-Чик Рубен (  74') Ковачич Матео  46' (Маунт Мэйсон (  46') Алонсо МаркосПулишич Кристиан  74' (Лукаку Ромелу (  74') Хаверц Кай  83' (Зиеш Хаким (  83')
Запасные: Кенеди РобертВернер ТимоВейл ХарвиСарр МалангБеттинелли МаркусАррисабалага Кепа
16 марта. Стадион "Пьер Моруа" (Лилль).

В среду определились последние четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Действующий победитель турнира «Челси» несмотря на все сложности пытается защитить своё звание. В первом матче 1/8 лондонцы дома довольно уверенно переиграли «Лилль» со счётом 2:0, что позволяло им довольно уверенно себя чувствовать накануне ответной встречи.

«Лилль» активно начал матч, пытаясь забить быстрый мяч и возродить интригу. Бамба в дебюте поединка сделал несколько подач, но заработал лишь угловые для своей команды, которые ни к чему не привели. Добавим к этому попытку удара Йилмаза, который принял на себя Силва, а затем со штрафного пальнул выше цели. Стартовый натиск «Лилля» так и не привёл даже к какому-то опасному моменту.

С середины тайма шла довольно равная игра. «Лилль» не мог ничего придумать, а «Челси» скорее сдерживал своего соперника изредка атаковал небольшими силами. Тем не менее, счёт всё же был открыт в первом тайме. После передачи в штрафную «Челси» мяч попал в руку Жоржиньо. Главный судья дал продолжить игру, но его видеоассистенты указали на ошибку, после чего был назначен пенальти. Менди угадал направление удара Йилмаза, но парировать удар с одиннадцати метров не смог. Кстати, 36-летний турок стал третьим самым возрастным автором гола в плей-офф Лиги чемпионов после Райана Гиггза и Паоло Мальдини.

«Лилль» попробовал тут же включить скорости и забить ещё рад, но лондонцы этого сделать не позволили. Более того, гости сами «очнулись» и успели сравнять счёт ещё до перерыва. Жоржиньо нашёл передачей Пулишича в правой зоне штрафной соперника, и американец пробил точно в дальний угол.

«Лилль» в начале второго тайма вновь постарался надавить. Сначала Дэвид после навеса с фланга головой пробил неточно. Затем уже после подачи Бамба головой пробил Йилмаз и лишь немного не попал в створ. В ответ «Челси» заработал штрафной – удар Алонсо пришёлся в стенку, но Рюдигер на добивании метров с пятнадцати пробил также чуть мимо ворот.

В целом игра шла довольно спокойно. «Челси» на классе сдерживал соперника, не давая «Лиллю» что-либо создавать. За двадцать минут до конца основного времени «синие» окончательно убили интригу. Маунт слева навесил на дальнюю штангу, где Аспиликуэта опередил Веа и вколотил мяч в цель.

В концовке команды уже доигрывали матч. Оба тренера сделали множество замен, а на поле что происходило. Разве что в компенсированное время Алонсо слева оказался с глазу на глаз, но Лео спас свою команду.

В пятницу в Ньоне «Челси» узнает своего соперника по 1/4 финала Лиги чемпионов. В этот же день сразу состоится и жеребьёвка 1/2 турнира. Возможно, уже к этому моменту в «Челси» сменился владелец. Что касается «Лилля», то французам остаётся сконцентрироваться на внутреннем чемпионате.

Роман Андреев

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