Аспиликуэта: «Челси» в любом турнире готов биться за победу

Опытный испанский защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта в разговоре с журналистами высказался по поводу победы над «Лиллем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сесар сказал, что первый тайм лондонская команда провела крайне неудачно, но затем показала характер и сумела добиться победы. Аспиликуэта отметил, что «Челси» всегда готов биться за победу в любом турнире. Защитник надеется, что концовка сезона для лондонской команды получится удачной.

Напомним, что «синие» обыграли «Лилль» со счётом 2:1 и по сумме двух матчей уверенно прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.