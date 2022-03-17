Руди Гарсия» о победе «Челси»: «Гол Пулишича стал поворотным моментом в матче против «Лилля»

Экс-тренер французского «Лилля» Руди Гарсия поделился впечатлениями от вылета своего бывшего клуба из Лиги чемпионов.

Напомним, вчера, 16 марта, в ответном матче 1/8 финала турнира действующий чемпион Франции уступил лондонскому «Челси» на своём поле (1:2).

Специалист считает, что английский клуб был безупречен в своём хладнокровии. «Лилль» пытался прессинговать и даже повёл в счёте, но гол Кристиана Пулишича стал определяющим моментом в матче. Теперь Гарсия с нетерпение ожидает жеребьёвки четвертьфинала, сообщает BBC Sport.

Жеребьёвка 1/4 финала турнира состоится завтра, 18 марта.