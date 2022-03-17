Тухель перекрыл рекорд Зидана по победам в ЛЧ

Матч с «Лиллем» стал 50-м в Лиге чемпионов для наставника лондонского «Челси» Томаса Тухеля, при этом его команда одержала победу - и это была уже 32-я победа в Лиге чемпионов в карьере Тухеля. Столь успешно в первой полсотне матчей с клубом в Лиге чемпионов еще никто ранее не действовал. Предыдущее свершение принадлежало бывшему наставнику мадридского «Реала», французскому специалисту Зинедину Зидану - он одержал тридцать одну победу в своих первых пятидесяти матчах.

«Челси» является действующим победителем Лиги чемпионов и сейчас прошел в четвертьфинал очередного розыгрыша турнира.