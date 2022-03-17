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Лига чемпионов

Тухель перекрыл рекорд Зидана по победам в ЛЧ

17 Марта 2022 • 07:52 Комментировать
Лилль
1:2
Челси
окончен

Матч с «Лиллем» стал 50-м в Лиге чемпионов для наставника лондонского «Челси» Томаса Тухеля, при этом его команда одержала победу - и это была уже 32-я победа в Лиге чемпионов в карьере Тухеля. Столь успешно в первой полсотне матчей с клубом в Лиге чемпионов еще никто ранее не действовал. Предыдущее свершение принадлежало бывшему наставнику мадридского «Реала», французскому специалисту Зинедину Зидану - он одержал тридцать одну победу в своих первых пятидесяти матчах.

«Челси» является действующим победителем Лиги чемпионов и сейчас прошел в четвертьфинал очередного розыгрыша турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лилль Томас Тухель
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