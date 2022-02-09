Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Лига чемпионов

Непривитые игроки «Челси» не смогут сыграть против «Лилля» в ЛЧ

09 Февраля 2022 • 19:22 Комментировать
Лилль
...
Челси
16.03 23:00

Лондонский «Челси» всерьёз рискует столкнуться с кадровыми проблемами в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Лилля». Дело в том, что в ответном матче во Франции команда Тухеля не сможет использовать невакцинированных футболистов.

Как сообщает BBC, «Челси» из-за этого попросил УЕФА перенести матч на нейтральную арену, но в организации не смогли удовлетворить запрос лондонского клуба из-за регламента.

Первый матч ⅛ финала  Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем» состоится на «Стэмфорд Бридж» 22 февраля. Что касается ответной встречи, то он пройдёт 16 марта во Франции на стадионе «Пьер Моруа».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Лилль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИЛЛЬ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Февраля
19:22 · Лига чемпионов
Непривитые игроки «Челси» не смогут сыграть против «Лилля» в ЛЧ
15:42 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» всё-таки подал апелляцию на дисквалификацию Уокера
09:51 · Италия. Серия А
«Интер» рискует потерять основного защитника перед дуэлью с «Ливерпулем»
08:47 · Лига чемпионов
Асенсио оценил шансы в паре «Реал» - «ПСЖ»
08 Февраля
13:50 · Лига чемпионов
Неймар не успевает восстановиться к матчу с «Реалом» 2
07 Февраля
17:41 · Лига чемпионов
​«Челси» за 10 лет заработал на трансферах больше всех в Европе 1
17:32 · Лига чемпионов
​У «Манчестер Юнайтед» худший трансферный баланс в топ-5 лиг за 10 лет 2
06 Февраля
17:18 · Лига чемпионов
Чеферин предложил определять победителя Лиги чемпионов в «финале четырёх» 11
05 Февраля
22:10 · Франция. Лига 1
Почеттино: «Мы подойдём к матчу с «Реалом» в отличном состоянии»
04 Февраля
20:32 · Испания. Ла Лига
Бензема успеет восстановиться к матчу с «ПСЖ»
15:49 · Лига чемпионов
​Семак – о гостевых матчах «Зенита» в Лиге чемпионов: «Мы не можем говорить, что поедем и кого-то обыграем, мы не сильнее»
05:33 · Лига чемпионов
Левандовски считает свой клуб одним из главных фаворитов Лиги чемпионов
00:36 · Лига чемпионов
Источник: Вейналдум, Бернат, Эррера и Дракслер не попадут в заявку «ПСЖ» на плей-офф Лиги чемпионов
03 Февраля
09:41 · Франция. Лига 1
Неймар возобновил тренировки и может сыграть с «Реалом»
02 Февраля
20:05 · Лига чемпионов
Анчелотти рассказал, есть ли у Бензема шанс сыграть против «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем