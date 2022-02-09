Непривитые игроки «Челси» не смогут сыграть против «Лилля» в ЛЧ

Лондонский «Челси» всерьёз рискует столкнуться с кадровыми проблемами в матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Лилля». Дело в том, что в ответном матче во Франции команда Тухеля не сможет использовать невакцинированных футболистов.

Как сообщает BBC, «Челси» из-за этого попросил УЕФА перенести матч на нейтральную арену, но в организации не смогли удовлетворить запрос лондонского клуба из-за регламента.

Первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем» состоится на «Стэмфорд Бридж» 22 февраля. Что касается ответной встречи, то он пройдёт 16 марта во Франции на стадионе «Пьер Моруа».