Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Тренер «Лилля»: Обидное поражение, но мы покидаем турнир с высоко поднятой головой

17 Марта 2022 • 08:52 Комментировать
Лилль
1:2
Челси
окончен

Наставник «Лилля» Жослен Гурвеннек рассказал журналистам, что думает по поводу вылета своей команды из Лиги чемпионов от лондонского «Челси».

Гурвеннек сказал, что его подопечные сыграли отлично, так что все футболисты могут гордиться собой. Тренер «Лилля» отметил, что поражение в ответном матче получилось очень обидным, так как «доги» явно заслуживали большего, но французская команда покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой.

Напомним, что «Лилль» в ответном поединке уступил «Челси» и по сумме двух матчей вылетел из Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лилль Лига Чемпионов Жослен Гурвеннек
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Марта
09:32 · Лига чемпионов
Алонсо: У «Лилля» очень сильная команда
09:29 · Лига чемпионов
Тухель: «Когда ты работаешь в «Челси», ты выкладываешься на полную»
09:27 · Лига чемпионов
Защитник «Вильярреала»: До матча мы и не думали, что выиграем с таким счётом
08:52 · Лига чемпионов
Тренер «Лилля»: Обидное поражение, но мы покидаем турнир с высоко поднятой головой
08:39 · Лига чемпионов
Данило: Тяжело что-то говорить после такого поражения
08:33 · Лига чемпионов
Абмрозини о вылете «Ювентуса»: Это настоящее разочарование
08:28 · Лига чемпионов
Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
08:23 · Лига чемпионов
«Ювентус» третий раз кряду вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов
08:19 · Лига чемпионов
Испанские клубы поставили рекорд Лиги чемпионов
07:52 · Лига чемпионов
Тухель перекрыл рекорд Зидана по победам в ЛЧ
07:25 · Лига чемпионов
В дом Погба пробрались воры во время игры с мадридским «Атлетико»
07:19 · Лига чемпионов
Эмери: «У нас был план, и мы реализовали его»
07:15 · Лига чемпионов
Скоулз: «Магуайр - это катастрофа»
06:38 · Лига чемпионов
Сакки: «Юве», это же не футбол!
06:21 · Лига чемпионов
Аллегри: «Мы разочарованы, но к игрокам претензий нет»
Все новости
Рекомендуем