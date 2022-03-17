Тренер «Лилля»: Обидное поражение, но мы покидаем турнир с высоко поднятой головой

Наставник «Лилля» Жослен Гурвеннек рассказал журналистам, что думает по поводу вылета своей команды из Лиги чемпионов от лондонского «Челси».

Гурвеннек сказал, что его подопечные сыграли отлично, так что все футболисты могут гордиться собой. Тренер «Лилля» отметил, что поражение в ответном матче получилось очень обидным, так как «доги» явно заслуживали большего, но французская команда покидает Лигу чемпионов с высоко поднятой головой.

Напомним, что «Лилль» в ответном поединке уступил «Челси» и по сумме двух матчей вылетел из Лиги чемпионов.