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Лига чемпионов

Тухель пообещал повезти игроков «Челси» на минивэне на матч Лиги чемпионов

13 Марта 2022 • 20:46 Комментировать
Лилль
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Челси
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16.03 23:00
Главный тренер «Челси» Томас Тухель пообещал болельщикам любым способом добраться во Францию на матч Лиги Чемпионов против «Лилля».

«Аристократы» проведут ответную игру в рамках 1/8 финала 16 марта.

«Я обладаю следующей информацией: мы получим самолет и долетим туда и обратно. Если же нет, отправимся на поезде. Не выделят или не дадут возможности добраться на поезде? Значит возьмем автобус. Если не подойдет кому-то и такой вариант, я лично возьму минивэн и повезу команду на матч.

Лига Чемпионов — слишком большой турнир, дабы отказываться от него. Если бы 30 лет назад кто-то спросил меня, смогу ли просто поприсутствовать на бровке во время игры, приехал бы незамедлительно».


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лилль Томас Тухель
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ЛИЛЛЬ ЧЕЛСИ
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