Тухель пообещал повезти игроков «Челси» на минивэне на матч Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель пообещал болельщикам любым способом добраться во Францию на матч Лиги Чемпионов против «Лилля».

«Аристократы» проведут ответную игру в рамках 1/8 финала 16 марта.

«Я обладаю следующей информацией: мы получим самолет и долетим туда и обратно. Если же нет, отправимся на поезде. Не выделят или не дадут возможности добраться на поезде? Значит возьмем автобус. Если не подойдет кому-то и такой вариант, я лично возьму минивэн и повезу команду на матч.

Лига Чемпионов — слишком большой турнир, дабы отказываться от него. Если бы 30 лет назад кто-то спросил меня, смогу ли просто поприсутствовать на бровке во время игры, приехал бы незамедлительно».