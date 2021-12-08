Симеоне прокомментировал выход «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался по поводу поединка с «Порту» в рамках заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов. Испанский коллектив отпраздновал выездную победу со счетом 3:1 и шагнул в плей-офф соревнований.

«Мне понравилось то, как сыграли мои подопечные. Они проявили свои лидерские качества. Команда смогла преодолеть трудности, с которыми столкнулась. Соперника устраивала ничья, чтобы выйти в следующий раунд, они хорошо сражались. Однако в этот вечер «Атлетико» был лучше и сыграл как единое целое», - приводит слова аргентинца пресс-служба УЕФА.

«Атлетико» финишировал на втором месте в квартете, а «Порту» стал третьим.