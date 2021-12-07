Симеоне высказался о решающем матче с «Порту»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с журналистами в преддверии заключительного матча в групповом раунде Лиги чемпионов. Испанскому топ-клубу предстоит гостевой поединок против «Порту».

«Мы должны сражаться в этом матче, чтобы увезти победу. Нам будет противостоять сильный соперник. Но слова сейчас не имеют значения, важны дела. Я верю в своих подопечных», - передает слова аргентинского тренера пресс-служба УЕФА.

Матч состоится в Португалии сегодня, 7 декабря. Для выхода в плей-офф Лиги чемпионов «матрасникам» нужна только победа.