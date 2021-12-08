В битве при Порту «Атлетико» одержал тяжёлую победу, завоевав путёвку в 1/8 Лиги чемпионов

«Порту» и «Атлетико» выдали крайне напряженный матч. Португальцы имели много моментов, чтобы забить, но не воспользовались ими. «Атлетико» же свои шансы реализовал, победил и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В группе В Лиги чемпионов в последнем туре решалось, какая команда займёт второе место и пройдёт в плей-офф. «Порту» всего на одно очко опережал «Атлетико» и «Милан». В заключительном туре «россонери» отправились в гости к мерсисайдцам, которые заранее обеспечили себе первую строчку. В Порту же пожаловал «Атлетико», и очная встреча обещала быть жаркой.

Первые минуты прошли в борьбе и постоянных свистках арбитра, который фиксировал фол за фолом. При этом каких-то осмысленных действий в атаке не было. На 14-й минуте «Атлетико» лишился Суареса. Уругвайский форвард получил травму и уступил место Матеусу Кунье.

Первый опасный момент был создан в середине тайма. «Матрасники» провели атаку, и после прострела в исполнении Карраско слева Лемар бил с близкого расстояния, но Кошта спас. Мяч отскочил к Льоренте, который наносил удар с острого угла, но голкипер хозяев вновь спас. Вскоре последовал ответ от «драконов». После прострела справа Диас пробил из центра штрафной, Облак с трудом отбил мяч перед собой. Тареми ринулся на добивание, но Льоренте сумел его опередить и спасти команду.

В конце тайма португальцы создали пару опасных моментов. Сначала Диас бил из пределов штрафной, но его удар был заблокирован. Затем после навеса с углового Лемар едва не срезал мяч в свои ворота. Позже Груйич получил мяч на подходах к штрафной, вошёл внутрь и пробил, но Облак спас свою команду. В итоге, к перерыву на табло так и горели нули.

В начале второго тайма хозяева обязаны были открывать счёт. Карраско пытался дождаться, пока мяч из пределов штрафной выкатиться за границы поля. Осознав, что этого не будет, бельгиец решил обыграть Отавио, что закончилось потерей мяча. Хавбек португальцев прострелил в центр на Тареми, который пальнул выше цели. Затем он же выскочил на рандеву с Облаком после передачи из центра, но на этот раз его удар вратарь парировал.

«Атлетико» же, дойдя до чужой штрафной, неожиданно забил. После навеса углового Тареми головой сбросил мяч на дальний угол штрафной, где стоял одинокий Гризманн. Футбольный снаряд просто попал во француза, а от него отскочил в ворота.

Тут же «матрасники» едва не удвоили счёт. Кунья протащил мяч через полполя, ворвался в штрафную и перекидывал через Кошту в пустые ворота. Пепе с ленточки отбросил футбольный снаряд в сторону. Гризманн прострелил в центр, а Коке пяткой пытался пробить в угол, но в створ не попал.

Эмоции накалялись, и в середине второго тайма «Атлетико» остался в меньшинстве. Карраско пытался затянуть время, что не понравилось Отавио. Португалец толкнул бельгийца, а тот в ответ отмахнулся от соперника. Арбитр тут же показал Карраско красную карточку. Весь этот эпизод перерос в небольшую потасовку. Через пару мгновений команды вновь едва не сошлись в рукопашную. Венделл грубо сыграл против Корреа, и тут же отмахнулся от Куньи, который бросился на защиту партнера. Тюрпен тут же достал и вторую красную карточку, уравняв составы. Следующим удален был Марчесин, правда, он лишь сидел на скамейке запасных у «Порту».

После этого взрыва эмоций португальцы ничего не могли придумать. Более того, контратаки «Атлетико» даже казались острее. В итоге на 90-й минуте мадридцы убежали и забили. Гризманн прокинул мяч с центра поля на ход Корреа, который ворвался в штрафную и пробил точно в дальний угол. Тут же мадридцы отличились и в третий раз. М'Бемба от бровки пытался отдать пас назад, который перехватил де Пауль. Аргентинец ворвался в штрафную, отдал пас Гризманну, чей удар с близкого расстояния был заблокирован. Однако футбольный снаряд отскочил к де Паулю, который уже не промахнулся. «Порту» вскоре заработал пенальти, который реализовал Оливейра, но это уже ничего не изменило.

Таким образом, «Атлетико» пробился в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место. «Порту» сумел сохранить место в евровесне, но сыграет лишь в Лиге Европы, заняв третью строчку.

Андрей Центров