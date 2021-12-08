Перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» занимал последнее место в квартете В. Впрочем, команда Диего Симеоне смогла пробиться в плей-офф сильнейшего клубного турнира континента. «Матрасникам» это удалось благодаря гостевой победе над «Порту» и осечке «Милана» в домашней игре с «Ливерпулем».

После завершения игры эмоциональное фото из раздевалки опубликовал нападающий «Атлетико» Луис Суарес.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 13 декабря. «Атлетико» сыграет с одним из победителей групп, но точно не с «Реалом». Команды из одной ассоциации на этой стадии разводятся.