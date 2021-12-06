«Атлетико» принял решение по будущему Симеоне

Стала известна позиция руководства мадридского «Атлетико» по главному тренеру команды Диего Симеоне. «Матрасники» идут на пятом месте в Ла Лиге, а в последнем матче потерпели домашнее поражение от «Мальорки» (1:2). Также мадридцы на грани вылета из Лиги чемпионов.

Как сообщается на страницах Sport.es, будущему Симеоне ничего не угрожает. Боссы клуба верят в аргентинца и не собираются его увольнять, несмотря на плохие результаты.

Во вторник, 7 декабря, «Атлетико» проведет решающий матч в групповом раунде Лиги чемпионов. Для выхода в плей-офф мадридцам нужна победа в гостевом поединке с «Порту».

Контракт Симеоне с испанским клубом рассчитан до лета 2024 года.