«Атлетико» смог завоевать билет в плей-офф Лиги чемпионов, хотя перед заключительным туром команда Диего Симеоне занимала последнее место в квартете. И всё же «матрасники» финишировали вторыми, обыграв на выезде «Порту» со счётом 3:1.

Корреспондент Белен Санчес Гарсия в эфире El Chiringuito TV сообщила, что некоторые футболисты «Атлетико» плакали в раздевалке после матча. Судя по всему, это были слёзы радости.

Ранее Луис Суарес показал фотографию из раздевалки «Атлетико» после победного матча на «Драгау».

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в ближайший понедельник, 13 декабря.